В Казани потратят четыре дня на обсуждение нового Генплана города

В Казани четыре дня будет обсуждаться проект нового Генерального плана города, об этом стало известно на пресс-конференции.

18 июля будет обнародован доработанный проект генплана Казани, его разместят на официальном портале города kzn.ru и в сборнике документов и правовых актов муниципального образования. Вносить свои предложения и замечания можно будет в период с 29 июля по 1 августа на информационной платформе «Общественные обсуждения» (dispute.kzn.ru).

Для получения доступа к системе необходимо быть зарегистрированным жителем Казани или владельцем имущества на ее территории, также необходимо быть зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть являться пользователем электронных госуслуг.

Неподготовленным к интернет-обсуждению помогут оставить свои замечания волонтеры в здании Управления на ул. Груздева, 5.

Напомним, ранее жители Дербышек начали собирать подписи против строительства четырехполосной магистрали. Люди удивлялись, как дорога, которая "разрежет" поселок на 4 части позволит разгрузить Дербышки от автомобильного транспорта.