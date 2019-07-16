В Татарстане членов избиркомов мобилизуют в армию на время выборов

В Татарстане членов избиркомов от КПРФ решили отправить в армию на сборы на время выборов, сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев.

- Помните, как в Приморском крае на выборах губернатора пожарные вмешались в избирательный процесс и пришли в комиссию тушить поражение единоросса? В Татарстане, похоже, придумали как решить проблему на дальних подступах, не дожидаясь самих выборов, и просто мобилизуют решительных членов избирательных комиссий на военные сборы, которые будут в аккурат в период дня голосования, - заявил он.

Депутат намерен обратиться к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, отмечают "Idel Реалии"

Выборы в Госсовет Татарстана пройдут 8 сентября, предстоит избрать 100 депутатов: 50 — по партийным спискам, 50 — по одномандатным округам.