Минтранс выступил за строительство платной дороги Москва-Казань вместо новой М7

Строительство новой платной дороги Москва - Казань на данный момент целесообразнее, чем реконструкция существующей трассы М-7 "Волга", сообщил накануне первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Правительство до конца июля должно определить один из двух вариантов реализации транспортного коридора "Европа - Западный Китай": или реконструкция М-7, или строительство трассы Москва - Казань.

- Реконструкция М-7, когда мы сделали сравнение, по деньгам будет дороже или сопоставима со стоимостью строительства новой дороги. Но на новую дорогу у нас порядка 260 млрд [рублей] частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем, - рассказал Алафинов, передает ТАСС.

Напомним, правительство до конца июля должно выбрать один из двух вариантов реализации транспортного коридора «Европа — Западный Китай»: или реконструкция М7, или строительство платной трассы Москва — Казань.