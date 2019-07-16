Yota обновила условия для подключения на планшете

Yota добавила в линейку для планшета безлимитный пакет. В зависимости от региона стоимость безлимита составит от 200 до 800 рублей в месяц.

«Мы приняли решение запустить безлимитный интернет в линейке для планшета, чтобы наши пользователи могли не беспокоиться о количестве оставшихся гигабайт. Цена на безлимитный пакет зависит от региона. Так, например, в Республике Татарстан стоимость безлимита составит 350 рублей в месяц», - комментирует директор направления «Планшет-Модем» Александр Капралов.

Безлимитный пакет доступен для подключения с 17 июля 2019 года. Кроме того, в линейке Yota для планшета можно подключить 500 минут, пакет интернета от 1 Гб до безлимита, а также безлимитные приложения.

СПРАВКА

Yota–российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.