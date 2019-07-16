В Казани водитель «Лады» сбил девушку с младенцем в коляске

Во Казани на улице Академика Сахарова 19-летний водитель "Лады Гранта" сбил на зебре девушку с коляской, сообщили в ГИБДД.

Накануне в 15:05 водитель напротив дома по улице Сахарова, 26б не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе 25-летней девушке, которая везла в коляске 8-месячную девочку, сбив ее.

У пострадавшей девушки диагностировали ушиб мягких тканей темени и колена, а у ребенка — ушиб мягких тканей головы.