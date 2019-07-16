Минниханов взял под контроль ЧП с отравлением десятков детей из Казани в Крыму

Президент Татарстана взял под контроль расследование инцидента с отравлением десятков детей из Казани и Татарстана в детском лагере "Лучистый" находится на западном побережье Крыма, сообщила официальный представитель Кремля Лилия Галимова, передает "Бизнес Online".

В ночь на среду в инфекционные отделения Евпаторийской городской детской клинической больницы доставили 54 человека: 49 детей, пять вожатых, сообщалось, что трое в реанимации. Всем заболевшим от 7 до 17 лет, в основном это дети из Казани, угрозы жизни заболевших нет, сам лагерь продолжает работать.

- Президент очень щепетильно относится к вопросу безопасности детей, в том числе во время летнего отдыха в лагерях, - заметила Лилия Галимова.

Также сейчас в Крыму находится уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, она также контролирует ситуацию.

Следователи в Крыму начали доследственную проверку по факту отравления детей, отмечает ТАСС.