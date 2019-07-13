Сбой в базе ЗАГС: в Казани нельзя получить документы о браке, рождении и смерти

В Казани, равно как и в ряде городов по всей России в работе единой базы ЗАГС произошел сбой, в эту систему заносят данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний. Об этом сообщает ТАСС.

Технический собой произошел по всей стране, в ЗАГС Московской области все действия осуществляются вручную.

Отмечается, что сбой в Казани случился накануне, якобы сейчас все в порядке, проблема решена. Однако горожане говорят, что до сих пор не может оформить свидетельство о рождении.