Сбой в базе ЗАГС: в Казани нельзя получить документы о браке, рождении и смерти

В Казани, равно как и в ряде городов по всей России в работе единой базы ЗАГС произошел сбой, в эту систему заносят данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний. Об этом сообщает ТАСС.
Технический собой произошел по всей стране, в ЗАГС Московской области все действия осуществляются вручную.
Отмечается, что сбой в Казани случился накануне, якобы сейчас все в порядке, проблема решена. Однако горожане говорят, что до сих пор не может оформить свидетельство о рождении.
В связи с нестабильной работой федеральной системы "ЕГР ЗАГС" сегодня возникли проблемы с выдачей документов гражданам. Проблема носит общероссийский характер, оператором системы-ФНС России-делается все возможное для восстановления работоспособности. Приносим свои извинения.— Жанна Назарова (@JgNazarova) July 16, 2019
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