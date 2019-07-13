Глава ГИБДД РТ подарил велосипеды отдыхающим школьникам

Глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов совершил рабочую поездку в Альметьевский район, где подарил отдыхающим детям велосипеды.

Он вместе с руководством районе посетил оздоровительный лагерь «Солнечный», в котором прошёл конкурс «Безопасная дорога детства», направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Он ознакомился с работой по обучению юных участников дорожного движения правилам безопасного поведения на

дороге.

Главный госавтоинспектор Татарстана призвал детей строго соблюдать ПДД, быть крайне внимательными и использовать в темное время суток световозвращающие элементы. В завершение он передал оздоровительному лагерю «Солнечный» велосипеды для практических занятий по ПДД.

Затем начальник УГИБДД МВД по Республике Татарстан принял участие в оперативном совещании ОМВД России по Альметьевскому району по подведению итогов служебной деятельности за 1 полугодие. В ходе заседания были рассмотрены вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, устранения

недостатков в содержании улично-дорожной сети, профилактики аварийности с участием пассажирского транспорта, предоставления государственных услуг населению.