В Казани задержали мужчину, ограбившего офис микрозаймов с гранатой

В Казани задержали 51-летнего мужчину, который 9 июля ограбил офис микрофинансовой организации на улице Волгоградская, сообщили в МВД по РТ.

Нападение случилось примерно в 14:50, неизвестный мужчина зашел в офис и, угрожая гранатой, потребовал выдать ему всю наличность, пригрозив, что взорвет офис.

Сотрудница офиса открыла сейф и передала тому 75 000 рублей. Мужчина скрылся.

Полиция в ходе расследования уголовного дела нашла вещи преступника и пейнтбольную гранату, а после и самого нападавшего.

Оказалось, что его 9 раз судили за совершение грабежей и разбоев, га момент грабежа он находился в розыске за преступления, совершенные по статьям "Истязание" и "Угроза убийством". Похищенные деньги он потратил на одежду и алкоголь.

Сейчас преступник арестован.