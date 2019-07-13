В ДТП с автобусом в Башкирии погиб выпускник Высшей школы журналистики КФУ

В ДТП с опрокинувшемся автобусом в Башкирии погиб 23-летний выпускник Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Богдан Сутормин, сообщил один из преподавателей вуза Роман Баканов.

ДТП случилось в минувшее воскресенье, Богдан Сутормин вместе с коллегами поехал на сплав, на обратном пути, по предварительным данным, водитель автобуса в условиях дождя превысил скорость и опрокинулся в кювет. Погибли шесть человек.

Самая старшая из погибших - 52-летняя Асия Гарифуллина, работала в бухгалтерии, 26-летняя Айгуль Садреева работала на ресепшн, 27-летний Георгий Исламов – программистом, 32-летний Ильдар Юсупов – начальником отдела мониторинга, у Евгения Тимофеева – сотрудника отдела продаж – в день трагедии был день рождения, ему исполнилось 35 лет.

Богдан Суторин, самый младший из погибших, работал в отделе мониторинга.

- Он пробовал: журналистику, работу с криптовалютой, программирование, что-то еще. Пробовал и романтику: мог смотаться за многие километры "просто так". Я знал, что он любит творчество, но не получалось об этом поговорить. Он искал себя до последних своих минут, - сообщил представитель КФУ.