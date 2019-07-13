В Казани абитуриенты ночуют у здания медколледжа

В Казани у местного медицинского колледжа абитуриенты выстраиваются на улице в очередь и ночуют у дверей здания, чтобы попасть в приемную комиссию, видео появилось в Сети.

Абитуриенты вместе с родителями занимают место в очереди с ночи, а также организовывают списки, давка наблюдается в коридорах учреждения.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии медколледжа Елены Талановой, кто-то сделал вброс в соцсети, что колледж якобы принимает документы только до 26 июля, хотя на самом деле они принимают заявления до 15 августа.

- Люди поддались на провокацию, кинулись к нам с документами, стояли тут ночью, списки какие-то составляли, хотя мы им объясняли, что это незаконно и бессмысленно, что всех спокойно примем в порядке живой очереди, - сообщила Елена Таланова, передает "Вечерняя Казань".

Длина списков достигает пары сотен человек в день, большая очередь у входа еще и потому, что внутрь пускают партиями. Как объяснило руководство медколледжа – коридоры узкие, из-за большого количества людей будет душно и может образоваться давка.

В приемной комиссии работает 10 человек – больше ставок нет. На одного абитуриента иногда может понадобится около часа времени.

Также многие из абитуриентов приезжают из соседних республик и областей.