В Казани сотрудница банка проиграла на ставках 4 млн рублей, вынесенные с работы

В Казани начали судить 34-летнюю Дину Самитову, которую обвиняют в том, что она похитила из банка 4 млн рублей, которые проиграла на ставках. Суд начался накануне, сообщает "Татар Информ".

Женщина работала в филиале банка на улице Чистопольская, у нее был доступ к хранилищу, в течение нескольких месяцев выносила денежные средства. Все похищенные денежные средства она тратила на ставки в букмекерской конторе.

Она уточнила, что перед преступлением познакомилась с неким мужчиной, который якобы работал спортивным аналитиком. Он давал ей советы по размещению ставок, а она ставила их.

Сначала женщина потратила свои сбережения, ей удалось выиграть.

- После он предложил мне вложиться еще и попросил меня взять деньги из кассы банка, – рассказала Дина Самитова.

Однако женщина перестала выигрывать, после она попросила знакомого вернуть деньги, но тот пропал. В итоге сотрудница банка сама рассказала своему начальнику о произошедшем, было принято решение уволить ее. На женщину завели дело по статье "Присвоение и растрата", она полностью признала вину.