В Татарстане скончался водитель «Лады», насмерть сбивший дальнобойщика

В Набережных Челнах скончался 43-летний мужчина, который 10 июля на "Ладе Приора" насмерть сбил 47-летнего дальнобойщика из Омской области. Об этом сообщают "Челнинские известия".

Напомним, в 16:10 на Казанском проспекте, дальнобойщик, которому надо было передать документы на другой стороне дороги, стоял на разделительной полосе в ожидании окна в потоке, в какой-то момент он сумел выйти на середину одной из полос. Его заметил 42-летний водитель "Лады Приора", который попытался объехать его слева, мужчина также пошел к краю дороги, но не успел, его сбили, он скончался на месте.

Водитель после ДТП сильно переживал по поводу случившегося, в результате он скончался от остановки сердца.