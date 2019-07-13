Под Казанью банда фальшивомонетчиков печатала евро на экспорт

В Зеленодольске задержали банду фальшивомонетчиков, которые печатали поддельные евро, собираясь отправить их на экспорт, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным правоохранительных органов, в 2018 году ранее неоднократно судимый за фальшивомонетничество 44-летний мужчина из Зеленодольска вместе с 33-летним знакомым и тремя жителями Набережных Челнов купили оборудования для печати евро, арендовали помещение в Зеленодольске и принялись за работу.

- К маю 2019 года был налажен полный цикл серийного производства поддельных денежных знаков, - отметили в полиции.

Они планировали сбыть все поддельные евро в одной из стран, однако их успели задержать. В подпольном цеху была обнаружена готовая поддельная купюра достоинством 200 Евро и 86 заготовок, сейчас продолжается расследование.