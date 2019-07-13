Жители Казани получат дополнительный выходной в августе

У казанцев в августе в следующем месяце будет дополнительный выходной – в День Республики Татарстан и города Казани, который отмечается 30 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.

Продолжительность рабочего дня 29 августа сократится на один час.

Отметим, что 11 августа также будет праздноваться Курбан-Байрам, но так как праздник приходится на воскресенье, то в Татарстане в соответствии с региональным законом он не будет перенесен на понедельник.