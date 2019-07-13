В Казани самолет вылетел в Петербург, вернулся и вновь вылетел

Накануне вечером в Казани самолет авиакомпании "Победа" вылетел в Санкт-Петербург, вернулся из-за ЧП, а потом вновь вылетел. Об этом сообщает РИА Новости.

Телеграм-канал Baza сообщает, что один из двигателей лайнера загорелся во время взлёта и дым через систему вентиляции затянуло внутрь салона. ТАСС сообщает, что птица попала в правый двигатель, предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолет повреждений не получил.

В итоге самолет вылетел в 2:47, в 4:33 самолет приземлился в Петербурге.

На борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" находились 185 пассажиров.