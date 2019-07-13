Казань сегодня: девушка с перерезанным горлом и мальчики сожгли у «Вечного огня»

В КАЗАНИ ЕЩЕ В 10 АВТОБУСАХ УСТАНОВИЛИ БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI ИНТЕРНЕТ

В Казани на десяти автобусах маршрутов №18 и №22 появился бесплатный доступ к Интернету через Wi-Fi, сообщили ProKazan.ru в компании, занимающейся установкой.

По словам представителя компании, Wi-Fi появился с 1 июля.

- Наше оборудование показывает авторизацию пользователей в сети, и наши знаки с геолокацией наклеены в 6 местах автобусов. Мы планируем увеличивать объемы по обеспечению Wi-Fi в общественном транспорте, - сообщили ProKazan.ru.

Представитель компании уточнил статистику использования интернетом в автобуса. По его словам, ограничения на скачивание нет, все зависит от количества пользователей в сети. Сейчас в среднем Wi-Fi пользуется от 30 до 50 пассажиров, по времени от 10 до 20 минут.

В ТАТАРСТАНЕ ДЕВУШКЕ ПЕРЕРЕЗАЛИ ГОРЛО ОСКОЛКОМ БУТЫЛКИ. ЭТО СДЕЛАЛ КОЛЛЕГА

В Нижнекамске 29-летней матери двух детей перерезали горло осколком от бутылки, это сделал ее 27-летний коллега. Информацию подтвердил источник портала.

Тело убитой было найдено утром 14 июля около павильона по продаже разливных напитков "Янтарная кружка" на проспекте Мира у дома №61 "б", по горячим следам был задержан продавец-консультант, работающий вместе с погибшей.

ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА МУЖЧИНУ, УГРОЖАВШЕГО ВЗОРВАТЬ ДОМ В КАЗАНИ

В Казани полиция задержала мужчину, который заперся у себя в квартире и угрожал взорвать дом, об этом сообщили в МВД по РТ.

Сегодня днем поступили сообщения о том, что житель одной из квартир заперся дома, включил газовые конфорки и угрожал взорвать здание.

Эвакуировали 39 жильцов дома, были перекрыты газовые стояки.

В ТАТАРСТАНЕ ДВА МАЛЬЧИКА СОЖГЛИ ВЕНОК У «ВЕЧНОГО ОГНЯ»

В Татарстане в селе Черемшан два мальчика сожгли венок, лежавший у памятника "Вечный огонь", информацию подтвердил источник портала.

По предварительным данным, 12 июля 6-летний мальчик вместе с 4-летним другом пришли на улицу Советская.

- Там они сожгли возложенный около памятника венок, ведется проверка, - сообщили порталу.

В ТАТАРСТАНЕ ОБЪЯВИЛИ ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НА ВЕСЬ ДЕНЬ

В Татарстане был объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ. Он было объявлено в 9 часов утра.

- В ближайшие 1-3 часа на территории Татарстана местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град, сильный ветер порывами до 15-20 м/с, локально до 24 м/с, - говорится в предупреждении.

Такая погода ожидается вплоть до 21 часа 15 июля.