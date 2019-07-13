В Татарстане похоронили задушенную в Москве стюардессу

В Набережных Челнах накануне похоронили 23-летнюю стюардессу, найденную задушенной в одной из гостиниц Москвы, с Альбиной Мухаметзяновой, об этом сообщила сестра погибшей.

- Спасибо огромное всем, кто помог собрать деньги, кто пришел проводить в последний путь. Спи спокойно, родная, – написала Ландыш Файзуллина.

Напомним, в пятницу полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы, им оказался ее 25-летний друг. По его словам, убийство произошло после ссоры на фоне ревности. "Ругань... А дальше она начала громче и громче говорить, и у меня просто крышу сорвало", - сказал он.