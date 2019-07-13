«Яндекс.Такси» решил купить часть группы компаний «Везет»

Созданная в феврале 2018 года путем слияния бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber в России комания договорилась о приобретении кол-центров ГК «Везёт», управляющей сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi, а также обеспечивающего работу сервисов программного обеспечения.

По условиям сделки нынешние акционеры ГК «Везёт» (сформирована в мае 2017 года в результате объединения компаний «Сатурн» и Rutaxi) получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей.

Особо отмечается, что нынешним пользователям сервисов «Везёт» из-за сделки с «Яндекс.Такси» не придется что-то менять — они по-прежнему смогут вызывать машины через ранее установленные приложения Rutaxi и «Везёт».

- Приложения и кол-центры с телефонными номерами останутся. Мы понимаем, что у «Везёт» много лояльных пользователей, которые привыкли к нему. Водители перейдут на общую платформу «Яндекс.Таксометр», то есть смогут принимать заказы и из «Яндекс.Такси», и из Uber, и из «Везёт, — пояснил представитель «Яндекс.Такси», передает РБК.