В Казани началась регистрация на ночной велофест

В ночь с 20 на 21 июля в Казани состоится ежегодный ночной велофест. Его участники смогут присоединиться к необычному конкурсу и узнать любопытные факты о городе. Присоединиться к велофесту может любой желающий – регистрация на участие в нем уже открыта и продлится до 22.00 20 июля. Об этом сообщается на портале мэрии.

В этом году в преддверии чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019 маршрут велофеста будет проходить через объекты Советского района, связанные с рабочими профессиями.

Сбор участников фестиваля начнется в 21.00 возле стадиона «Казань Арена» в секторе «С». По маршруту велофеста планируется совершить 5 остановок: около компрессорного завода, стадиона «Ракета», на рыночной площади около КОМЗа, около ветеринарной академии и кооперативного института.

Традиционно трансляция экскурсии будет происходить на волнах «БИМ-радио». На каждой остановке участники велофеста смогут прослушать рассказы, записанные известными спикерами. Зарегистрироваться на участие в велофесте можно на сайте kazanvelofest.ru. В программе ночного велофеста запланированы фудкорт и жаркий DJ Set.