Официальным главным тренером «Рубина» стал испанский специалист

Официальным главным тренером "Рубина" будет испанский специалист Эдуардо Докампо, именно он будет выступать на всех пресс-конференциях. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Ранее сообщалось, что главным тренером команды будет бывший игрок казанского клуба Роман Шаронов, однако у него нет требуемой категории Pro, чтобы выводить команду в статусе главного тренера. Формально эту роль в команде будет выполнять бывший методист академии испанец.

Эдуардо Докампо работает в Казани с 2012 году с разрешения Бердыева. Он работал в академии "Рубина", на пресс-конференциях до матчей и после будет участвовать как раз Докампо.