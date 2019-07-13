Минниханов поручил перевести тела шестерых погибших в Башкирии в Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил перевезти в Набережные Челны тела шестерых погибших в ДТП в Башкирии, сообщила официальный представитель Кремля Лилия Галимова.

- Им даны все соответствующие поручения Министерству здравоохранения Республики Татарстан для оказания необходимой помощи пострадавшим и их транспортировки в лечебные учреждения Татарстана. По данным Минздрава, сегодня будет организована перевозка всех пострадавших, которым разрешена транспортировка, - передает "Реальное время" сообщение Галимовой.

Администрация Набережных Челнов организовывала транспортировку тел погибших в ДТП с автобусом на трассе в Башкортостане. Их доставят в морг, после чего передадут родственникам, сообщается на официальном сайте города.

Также в Челнах открылся городской штаб по работе с чрезвычайной ситуацией. На горячей линии по телефону 8 (8552) 54-57-97 горожане могут узнать необходимую информацию о пострадавших и погибших.

Напомним, накануне вечером туристы из Челнов возвращались со сплава, водитель автобуса на высокой скорости опрокинулся в кювет. Шесть человек погибли. Ранее сообщалось, что водитель 18 раз привлекался к административной ответственности, в основном, за превышение скорости.