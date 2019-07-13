Жена казанского экс-чиновника похвасталась тем, как открывает бутылку ягодицами

Жена казанского экс-чиновника Игоря Сивова опубликовала в соцсетях ролик, как она открывает крышку бутылки во время тверка. Ролик 28-летней матери вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Большинство осудили звезду за видео.

- Извините, но всегда хочется спросить, что у женщин в голове, когда выкладывают такое? А тем более у матери. Нюша, ну зачем эта вульгарщина?, - написала одна из поклонниц.

Напомним, ранее в соцсетях популярным стал челендж Bottle Cap Challenge, смысл которого в том, чтобы открыть крышку пластиковой бутылки нестандартным способом без использования рук. В нем уже успел поучаствовать знаменитый актер Джейсон Стейтем и российский юморист Гарик Харламов.