Под Казанью нашли двух пропавших девочек

В Лаишево нашли двух пропавших девочек 6-и и 12-и лет, которые в субботу ушли гулять и исчезли. Об этом сообщили волонтеры.
Накануне начали масштабные поиски девочек, сегодня утром волонтеры сообщили, что девочки найдены, живы.
Они пропали в субботу
В Лаишево нашли двух пропавших девочек 6-и и 12-и лет, которые в субботу ушли гулять и исчезли. Об этом сообщили волонтеры.
Накануне начали масштабные поиски девочек, сегодня утром волонтеры сообщили, что девочки найдены, живы.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
комментарии