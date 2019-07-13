Под Казанью нашли двух пропавших девочек

В Лаишево нашли двух пропавших девочек 6-и и 12-и лет, которые в субботу ушли гулять и исчезли. Об этом сообщили волонтеры.

Накануне начали масштабные поиски девочек, сегодня утром волонтеры сообщили, что девочки найдены, живы.