Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на странице кабмина во «ВКонтакте». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно размещенным в сети данным, россияне будут отдыхать восемь дней на Новый год — с 1 по 8 января, три дня на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля и три дня с 7 по 9 марта в связи с Международным женским днем.

Кроме того, жителей страны ждут длинные «майские каникулы» с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, а также три выходных дня с 12 по 14 июня на День России и выходной в День народного единства 4 ноября.

Выходные с 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая соответственно.

Отметим, в Татарстане существуют также региональные праздники.