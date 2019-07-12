В Татарстане скончалась годовалая девочка со смещенным сердцем. Возбуждено дело

В Новошешминском районе Татарстана в местной ЦРБ скончалась годовалая девочка, у которой была диагностирована пневмония и мезокардия (вариант положения сердца, при котором его длинная ось примерно совпадает со средней линией тела). Об этом сообщил источник портала.

Днем 10 июля болеющую девочку госпитализировали из дома.

- Спустя несколько часов она скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили порталу.

Идет следствие.