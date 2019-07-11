Вероятный убийца стюардессы из Татарстана увлекался БДСМ

Появилась запись разговора со знакомой Никиты З., который подозревается в убийстве челнинской стюардессы Альбины Мухаметзяновой. По словам девушки по имени Жанна, она познакомилась с молодым человеком пару месяцев назад. Все это время они общались посредством переписки в соцсетях, где молодой человек рассказал о своих отношениях с Альбиной и о том, что они расстались из-за того, что он душил ее.

- Никита мне говорил про эту девушку — что с ней поссорился, полтора месяца не общались. Расстались они потому, что он придушил ее немного. Говорит, что чуть-чуть, а она испугалась, — цитирует телеканал "Рен ТВ" знакомую подозреваемого.

Потом пара якобы помирилась, решив встретиться, но свидание не состоялось. Как рассказала журналистам "Рен ТВ" Жанна, Никита позвонил ей и заявил, что Альбину сбила машина. Позже он удалил свой профиль из соцсетей.

Канал также опубликовал восстановленные фото со страницы подозреваемого. Среди них есть карты с изображением святых, вместо лиц у которых черепа с кровоподтеками.

Тело 23-летней стюардессы было найдено в ванной в одном из номеров отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Известно, что девушка проживала в отеле с молодым человеком, с которым останавливалась там несколько раз. Тело было обнаружено горничной. На нем были зафиксированы следы удушения. По факту расправы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".