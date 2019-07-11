В казанском СИЗО обвиняемый директор завода похудел на 15 кг

В Казани арестованный гендиректор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин похудел на 15 кг за последние полтора месяца, об этом он сообщил в Верховном суде РТ, передает "Реальное время".

Сегодня в суде Александр Гомзин попросил отпустить его под домашний арест, уточняя, что у него уже начались изменения внутренних органов — предвестник онкологии.

- Я могу просто умереть в камере, не дождавшись оправдательного приговора, — заявил арестованный.

Он рассказал, что в в СИЗО у него происходят резкие скачки давления и сахара.

- Вчера сахар крови был уже близко к гликемической коме. Я резко сбавил вес — за полтора месяца 15 кг. Признаки тревожные, - заметил Александр Гомзин.

Также стало известно, что в СИЗО он сидит с душевнобольным уроженцем Украины, тем самым ему показывают, что сокамерники могут сделать с ним все, что захотят.

Впрочем, в Верховном суде РТ согласились с продлением ареста до конца сентября. В УФСИН по РТ, в свою очередь, заявили, что никаких нарушений закона при размещении следственно-арестованного Гомзина в камеру не допущено.

Ранее сообщалось, что Александра Гомзина подозревают в использовании субсидий, которые были предоставлены в ноябре 2014 года Минпромторгом конструкторскому бюро, на цели, не соответствующие условиям их получения.

По данным СМИ, Гомзин в январе прошлого года направил в ФСБ на имя руководителя службы контрразведки письмо, в котором утверждает, что на него оказывалось давление, также ему было предложено добровольно освободить должность генерального директора ОКБ, провести дополнительную эмиссию акций ОКБ. Отмечается, что осенью 2017 года УБЭП МВД проводило следственные действия на предприятии.