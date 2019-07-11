В Татарстане имам-хатыба мечети обвинили в сексе с 13-летней девочкой

В Черемшанском районе Татарстана в селе Лашманка 29-летнего имам-хатыба обвинили в сексе с 13-летней девочкой, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Информацию подтвердил источник портала.

По предварительным данным, подозреваемый имам-хатыб у себя дома в июне неоднократно вступал в половые отношения с девочкой.

- По данному факту было возбуждено дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста", имам-хатыб на днях был задержан, - сообщили порталу.

ProKazan.ru направил по данному факту запрос в Духовное управление мусульман РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в мечетях появятся системы видеонаблюдения, имамы этим возмутились. В одну из мечетей пришли некие техники, которые сообщили, что информация с видеокамер пойдет в ФСБ. Имамы опасаются, что камеры на самом деле нужны, чтобы следить за прихожанами мечетей.

Ранее ProKazan.ru писал, что в Заинском районе Татарстана 40-летнего настоятеля Свято-Троицкого храма, который одновременно работает водителем православного автобуса, обвинили в том, что он надругался над 12-летней девочкой.