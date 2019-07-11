Казанские приставы списали 130 тысяч рублей со счета однофамилицы должницы

Казанские судебные приставы по ошибке списали 130 тысяч рублей у жительницы Ангарска Иркутской области, чьи личные данные полностью с должницей из Казани. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Жительница Иркутской области, узнав, что приставы у нее списали со счета 130 тысяч рублей, обратилась в прокуратуру, там выяснили, что данные должника из Казани и женщины полностью совпали, из-за чего произошла ошибка.

После обращения прокуратуры деньги вернулись на счет жительницы Иркутской области. Прокуратура также потребовала наказать виновных в ошибке приставов.

Отмечается, что сейчас для идентификации должника используются только фамилия, имя, отчество и дата рождения, но с 1 октября по новому закону в исполнительных листах должны быть указаны страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, что позволит избежать подобных ошибок.