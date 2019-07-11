Под Казанью девушка выманила у парня 700 тысяч рублей на воспитание чужого сына

В Лаишевском районе Татарстана 21-летняя девушка выманила у 34-летнего знакомого 700 тысяч рублей, которые тратила якобы на их общего сына, на самом деле, ребенок был не от него. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Девушка с 2017 по 2019 год обманывала парня, заявив ему, что ребенок его, а деньги нужны для его содержания. Но парень ему отцом не являлся.

Пострадавший обратился в полицию, было возбуждено дело по статье "Мошенничество в крупном размере", девушка полностью признала вину. Дело направлено в суд.