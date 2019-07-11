В Казани пенсионерка пришла в полицию с пистолетом. Нерабочим

В Казани 70-летняя пенсионерка пришла в полицию с разобранным пистолетом, об этом сообщается на сайте МВД по РТ.

По данным источника портала пенсионерка пришла в отдел полиции «Гвардейский» с пистолетом ТТ 1943 года производства, который находился в разобранном виде, вместе с ним она сдала один патрон.

В полиции напомнили, что за сдачу оружия в полицию предусмотрено вознаграждение в 3 тысячи рублей за нарезное огнестрельное оружие, 2 тысячи за взрывчатку, 1,5 тысячи за боевые гранаты и гладкоствольное охотничье оружие, 1 тысячу за обрезы и самодельный огнестрел и 500 рублей за газовые пистолеты.