Роспотребнадзор запретил купаться в двух озерах Казани

Управление Роспотребнадзора по Татарстану запретило купаться в двух водоемах Казани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, из-за несоответствия гигиеническим требованиям управление рекомендовало не купаться на пляжах озер «Большое Лебяжье» и «Глубокое».

Руководству пляжей рекомендовали установить аншлаги о запрете купания в этих водоемах. Качество воды в озерах, добавили в Роспотребнадзоре, не соответствует гигиеническим нормативам.