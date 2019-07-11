В Татарстане матери двух подростков решили отдать их в детдом из-за поведения

В Набережных Челнах две матери решили отдать детей 12 и 13 лет в детдом из-за их поведения, сообщают "Челниские известия".

По словам начальника отдела опеки и попечительства Розы Гернер, к ней пришли две мамы в возрасте 40 лет и сообщили, что готовы отдать своих сыновей-подростков в детский дом, так как они не могут справиться с их воспитанием.

- Претензии мам были в том, что они не хотят учиться, грубят, ничего не делают по дому. Мамы пытались повлиять, запрещая встречаться с друзьями, отключали компьютер. Но в ответ подростки стали убегать из дома, - рассказала чиновница.

При этом женщины пообещали, что если мальчики исправятся, то они готовы забрать их домой.

Напомним, ранее ProKazan.ru решил посмотреть, как живут те, кого не защитили родители и посетили детский дома республики. В Нурлатском детском доме на тот момент жили 30 воспитанников от 3 до 18 лет. Большинство детей из Зеленодольска, Казани и других районов республики. Практически все они с непростой судьбой: насмотревшиеся на родителей-пьяниц, наркоманов, у половины - отец с матерью сидят в тюрьме и лишены родительских прав. Здесь, казалось бы, для ребятишек есть все: недавно спонсоры подарили профессиональный бильярдный стол, просторный бассейн, дорогие игрушки в комнатах, аквариум, малыши не обездоленные.