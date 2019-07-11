В Казани после обысков у племянника ушел в отставку глава Татпотребсоюза

В Казани отправили в отставку председателя Татпотребсоюза 60-летнего Махмута Фаттахова, это случилось на фоне обысков у его племянника Рустама Фазлиева, который занимает должность директора Казанского кооперативного техникума. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Чиновник занимал свою должность 15 лет, решение об отставке было принято якобы из-за масштабной проверки Татпотребсоюза сотрудниками антикоррупционного управления президента РТ, которые представили доклад о многочисленных имущественных злоупотреблениях в кооперативах, где Татпотребсоюз входит в состав учредителей.

В Следственном комитете занимаются расследованием банкротства прежнего юрлица кооперации Татарстана — Татреспотребсоюза. Фаттахов возглавил его в 2004-м и уже через два года принял решение о ликвидации организации, что позже переросло в банкротство. 25 июня этого года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в отношении Альберта Хайрутдинова — конкурсного управляющего того самого банкротства.

По этим причинам следователи и оперативники пришли с обысками не только к Хайрутдинову, но и к племяннику Фаттахова — Рустаму Фазлиеву, который занимает должность директора Казанского кооперативного техникума.

При этом подозреваемый в деле пока только один - арбитражный управляющий Хайрутдинов.