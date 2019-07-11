В Татарстане ГИБДД провела встречи в пунктах продажи велосипедов

В местах продажи велосипедов и проката современных средств передвижения ЮИДовцы Татарстана провели мастер-класс по безопасному передвижению на двухколёсном транспорте.

Одним из популярных средств передвижения среди молодежи на сегодняшний день являются велосипеды. Автоинспекторы и их юные помощники в местах продажи и проката велосипедов провели беседы и

мастер–классы с покупателями о важности применения средств защиты во время велопрогулок.

С помощью информационных Всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства» участникам акции напомнили, как правильно необходимо переходить проезжую часть с велосипедом, а также при помощи каких сигналов можно сообщить о своём намерении сделать правый или левый повороты, или вовсе остановиться.

Сотрудники ГИБДД акцентировали внимание на использование аксессуаров, которые существенно снизят риск травмы при падении. Напомнили об обязательном использовании в тёмное время суток световозвращающих

элементов. В завершении мероприятия ЮИДовцы вручили каждому участнику акции свежий номер Всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства» и световозвращающий элемент.