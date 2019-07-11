В Казани директор компании на Land Cruiser врезался в «Ладу». Погиб пешеход

На улице Вишневского в Казани насмерть сбили 48-летнего пешехода, это произошло после столкновения Toyota Land Cruiser и "Лады Приора", информацию подтвердил источник портала.

ДТП случилось накануне вечером, в 17:35 напротив дома №26а 48-летний директор одной из компаний города на внедорожнике при перестроении вправо ударил "Ладу Приора", за рулем которой был 29-летний парень. В результате "Лада" перевернулась и вылетела на тротуар, сбив пешехода, тот скончался на месте.

Ведется расследование.

Реакция в соцсетях



- В ПДД нет понятия "подрезал". Более того, если соприкосновения не было, не уверен что водитель внедорожника виноват, как минимум общая невнимательность и некомпетентность водителей



- Зато есть ст. 12.14. Нарушение правил маневрирования. Под "подрезал" - обычно подразумевают как раз таки перестроение без сигнала другим водителям.



- Ну мы не знаем был сигнал или нет. Если не было соприкосновения, значит (конечно ИМХО), пусть и косвенно, но вина лежит на одном и другом участнике ДД. Водитель Приоры по моей версии отвлекся, не следил за складывающейся дорожной обстановкой. Потом в последний момент испугался и вместо сохранения прямолинейного движения, принял неосознанное решение выкручивать руль без оценки ситуации.