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архив ProKazan.ru

Минздрав Татарстана напомнил об опасных арбузах

Cегодня, 09:15 99 6 Автор: prokazan.ru

В Татарстане Министерство здравоохранения предупредило о все более частых отравлениях арбузами, которые происходят с каждым годом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чаще причиной отравления чаще становятся ранние арбузы, дело в том, что «в сладкой мякоти арбуза активно размножаются гнилостные бактерии, особенно в условиях неправильного хранения».

На втором месте по частоте – отравление нитратами, используемыми для обеспечения быстрого роста плодов, которые превращаются в нитриты, вызывающую тканевую гипоксию.

Советы от Роспотребнадзора

Точка продажи

На санкционированных торговых точках у продавцов при наличии должен быть полный пакет документов, подтверждающие качество и безопасность бахчевых культур. У самого продавца должна быть медицинская книжка, а также информация о юридическом лице, реализующем арбузы.

Важно, чтобы место торговли было огорожено и находилось под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Внешние признаки качества арбуза

Хороший арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. Кстати, при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Специалисты также советуют выбирать ягоду среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

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комментарии

Ф1
1
12 июля 2019
09:42
Вместо того чтобы советы давать, Роспотребнадзору следовало получше работать по выявлению некачественной продукции, а не сваливать на плечи россиян.
Горожанин
0
12 июля 2019
09:59
Гость
0
12 июля 2019
10:01
Много они понимают в арбузах!
вильданов не убирай ком
1
12 июля 2019
10:04
?
вильданов не убирай ком исс
1
12 июля 2019
10:05
СССР
Горожанин
0
12 июля 2019
10:18
как свинья в апельсинах ))
В ответ на комментарий пользователя
Много они понимают в арбузах!
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