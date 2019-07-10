Казань сегодня: подробности смерти задушенной стюардессы и рабство с полицией

У СТЮАРДЕССЫ ИЗ ТАТАРСТАНА, ЗАДУШЕННОЙ В МОСКВЕ, 2 ГОДА НАЗАД НЕЛЕПО ПОГИБ БРАТ

Стали известны подробности смерти 23-летней стюардессы из Набережных Челнов, которую нашли задушенной в отделе в Москве, выяснилось, что несколько лет назад у нее погиб брат, прыгавший через скамейку. Об этом сообщается в соцсетях.

Трагическая история с ее братом случилась 18 мая 2017 года. Мальчик прыгал через скамейку, упал и ударился головой о бетонную мусорку, от полученной травмы он скончался.

- Мы все просто в шоке! Это большое горе для нашей семьи. Нас ведь четверо детей было. Два года назад умер наш братик, теперь вот Альбину убили, – рассказала КП родная сестра Ландыш Мухаметзянова.

«НЕ ВЫХОДНОЙ, НЕ ПОДУМАЙ»: В ТАТАРСТАНЕ ДЕПУТАТЫ УЧРЕДИЛИ НОВЫЙ ПРАЗДНИК

В Казани на заседании Госсовета Татарстана сегодня депутаты учредили День садовода, он будет праздноваться ежегодно в первую субботу сентября.

С инициативой учредить праздник выступил депутат Валерий Власов, таким образом он надеется "дополнительно популяризировать ведение садоводства и огородничества в республике".

Решение праздновать День саловода вызвало небольшую дискуссию, глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов посчитал, что такой праздник лучше отмечать в апреле. Впрочем, другие депутаты с ним не согласились, проголосовав за сентябрь.

СТАЛА ИЗВЕСТНА СУДЬБА ДОМОВ ПОД КАЗАНЬЮ, ГДЕ ДОЛЬЩИКИ СТАЛИ ЖИТЬ В ПАЛАТКАХ

В казанском Кремле сообщили план дальнейших действий по помощи дольщикам ЖК "Яшьлек", которые несколько дней назад начали жить в палаточном городке около своих недостроенных домов, ситуацию сегодня прокомментировала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

По ее словам, сейчас ведется работа по завершению строительства четырех домов.

В ТАТАРСТАНЕ ЗАВЕЛИ ДЕЛО ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАБСТВЕ В СЕМЬЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на СК.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено не в отношении конкретных людей, а по факту.