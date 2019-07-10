Мужа похитившей 20 млн рублей кассира отпустили домой

Марата Хайруллина, мужа кассира банка Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже свыше 20 млн рублей, сегодня в Уфе отпустили под домашний арест, об этом сообщает ProUfu.ru.

Накануне Марат был задержан в аэропорту Уфы по прилету из Москвы, где он принял участие в программе "Пусть говорят" на Первом канале, сегодня суд отправил его под домашний арест сроком до 13 сентября. Причиной такого решения стало то, что он остался единственным кормильцем семьи на свободе.

Напомним, ранее стало известно, что Марат Хайруллин проиграл все взятые деньги в букмекерских конторах, он делал ставки на протяжении нескольких лет.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая, в конце прошлой недели ее вместе с семьей нашли в Казани.