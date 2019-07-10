В Госсовете окончательно отклонили вопрос референдума по «мегапечи» под Казанью

Депутаты Госсовета поддержали предложение профильного комитета отклонить идею проведения референдума о строительстве мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе, сообщает "Коммерсант".

По мнению депутатов, вопрос инициативной группы не соответствует закону "в части неопределенности правовых последствий", так как из предложенного вопроса неясно, кто должен исполнять решение референдума

Против проведения референдума голосовало 70 депутатов из 100, пятеро депутато были за, еще трое воздержались.

Ранее сообщалось, что в селе Осиново в июле начнется строительство мусоросжигательного завода, сейчас получают соответствующие документы и утверждают экспертизы.