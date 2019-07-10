В Татарстане решили отказаться от видеокамер на выборах

В Татарстане во время осенних выборов в парламент региона не будет видеокамер на избирательных участках, против выступил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

- Мы твердо пришли к выводу, что лучше увеличить количество наблюдателей официально — от Общественной палаты и других до 20-25 человек на каждом избирательном участке, - сообщил политик.

По его словам, "ни одна техника такую работу не выполнит, как подготовленный наблюдатель от политических партий, независимых депутатов.

Напомним, впервые видеонаблюдение использовалось на президентских выборах 4 марта 2012 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Татарстане по две веб-камеры были установлены на каждом из 2,8 тыс. избирательных участков, кроме участков закрытого типа в больницах, СИЗО и воинских частях. Установка камер в республике обошлась федеральному бюджету в 185 миллионов рублей.