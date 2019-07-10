Генеральный консул Турции в Татарстане покидает свой пост

Генеральный консул Турции в Татарстане Ахмет Садык Доган на пресс-конференции заявил, что покидает свой пост.

- Срок моих полномочий в Казани закончился. В течение нескольких недель я возвращаюсь в Турцию. Это такой сюрприз для вас. Я уверен, что следующие генконсулы будут вносить свой вклад в развитие как российско-турецких, так и татарстано-турецких отношений. Казань имеет для нас очень важное значение, - заметил консул.

пост консула он занимал менее двух лет — с 15 января 2018 года, а до этого работал в Болгарии. По турецким законам он не может находиться за границей более пяти лет, поэтому сейчас обязан вернуться в Анкару.