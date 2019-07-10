В Казани на пешеходных переходах появились специальные надписи

В Казани на пешеходных переходах появились надписи, напоминающие о правилах безопасного перехода. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

- Автоинспекторы совместно с отрядом ЮИД провели мероприятие по профилактики аварийности с участием пешеходов. Перед пешеходными переходами нанесли предупреждающие граффити: "Возьмите ребёнка за руку", "Убедись в безопасности перехода", - сообщили в ГИБДД.

Пешеходные переходы были выбраны не случайно, а именно те, на которых наблюдается рост аварийности.

Сотрудники ГИБДД и их помощники уверены, что подобные надписи привлекут внимание пешеходов и заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги, а самое главное помогут сохранить жизнь.