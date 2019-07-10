У стюардессы из Татарстана, задушенной в Москве, 2 года назад нелепо погиб брат

Стали известны подробности смерти 23-летней стюардессы из Набережных Челнов, которую нашли задушенной в отделе в Москве, выяснилось, что несколько лет назад у нее погиб брат, прыгавший через скамейку. Об этом сообщается в соцсетях.

Трагическая история с ее братом случилась 18 мая 2017 года. Мальчик прыгал через скамейку, упал и ударился головой о бетонную мусорку, от полученной травмы он скончался.

- Мы все просто в шоке! Это большое горе для нашей семьи. Нас ведь четверо детей было. Два года назад умер наш братик, теперь вот Альбину убили, – рассказала КП родная сестра Ландыш Мухаметзянова.

Как сообщает МК, девушка два дня назад вернулась из китайского Хайнаня и до следующего рейса вселилась в номер гостиницы вместе с молодым человеком по имени Никита. Утром 10 июля мужчина "продлил" номер и ушел. Труп Альбины около 7.30 в ванной обнаружила уборщица.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию подозреваемого в убийстве, им оказался 25-летний молодой человек, с которым они вместе пришли в отель. Его следы найдены в комнате, где было обнаружено тело.

Подозреваемый скрылся с места преступления, продлив бронирование номера еще на сутки. Следствие считает, что таким образом он пытался оттянуть время. Ведутся его поиски.