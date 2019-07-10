Появилось видео: в Челнах сбитый насмерть мужчина перевернулся в воздухе

В Набережных Челнах накануне насмерть сбили 46-летнего дальнобойщика, который переходил дорогу в неположенном месте, видео смертельного ДТП появилось в Сети.

ДТП случилось в 16:10 на Казанском проспекте, мужчина, которому надо было передать документы на другой стороне дороги, стоял на разделительной полосе в ожидании окна в потоке, в какой-то момент он сумел выйти на середину одной из полос. Его заметил 42-летний водитель "Лады Приора", который попытался объехать его слева, мужчина также пошел к краю дороги, но не успел.

Автомобиль сбил мужчину, тот несколько раз перевернулся в воздухе. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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«Там даже забор поставили, для того чтоб дорогу не перебегали»;

«Недалеко и пешеходный переход находится, зачем стоило так рисковать?»;

«Где тут пешехода увидели?! Это самоубийца»