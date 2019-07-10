ДелоБанк принимает участие в юбилейной выставке «ИННОПРОМ-2019»

В рамках международной выставки «ИННОПРОМ-2019», которая уже в десятый раз проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, онлайн-банк для предпринимателей ДелоБанк совместно с СКБ-банком представляет единую площадку с демонстрацией возможностей для бизнеса.

В первом павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» ДелоБанк и СКБ-банк демонстрируют общий стенд, который отражает синергию двух брендов.

На стенде оборудован современный мобильный офис с двумя информационными стойками для работы операционистов. В зоне ДелоБанка посетители знакомятся с сервисами и тарифами, тестируют функционал «ДелоКассы» – смарт-терминала, соответствующего 54-ФЗ. Предприниматели могут прямо на стенде изучить особенности работы онлайн-кассы от ДелоБанка – оплатить товар или услугу, напечатать этикетку или ценник, узнать преимущества актуального для предпринимателей ПО – товароучетной системы и аналитики. Все желающие могут зарезервировать счет в ДелоБанке в режиме онлайн, а также распечатать визитки с собственным дизайном.

Кроме того, всем гостям стенда предлагают пройти на интерактивном терминале тест на тему: «Какой ты предприниматель?». Система анализирует ответы и в итоге рекомендует участнику наиболее полезную для него книгу с учетом сферы его бизнеса, опыта и задач. Или же предприниматель может самостоятельно выбрать книгу в подарок из специальной подборки деловой литературы от ДелоБанка в приложении «Литрес». Параллельно на стенде СКБ-банка можно пройти процедуру биометрической идентификации (сдать биометрические данные), что позволит в дальнейшем пользоваться финансовыми услугами удаленно, без обращения в офис.

«Тема нынешнего форума “ИННОПРОМ-2019” “Цифровое производство: интегрированные решения” соответствует философии, миссии и бизнес-модели ДелоБанка. Мы предоставляем интегрированные цифровые банковские решения для бизнеса, которые помогают оптимизировать производственные процессы. Все это маленькие кирпичики цифровой экономики, высокотехнологичной инфраструктуры, без которой невозможен прорыв, – говорит директор по развитию ДелоБанка Ирина Кузьмина. – Инновационные технологии – залог динамичного развития. Всего полтора года назад СКБ-банк презентовал новый проект – онлайн-банк для бизнеса ДелоБанк. За этот короткий срок нашими клиентами стало более 50 тысяч предпринимателей по всей России».