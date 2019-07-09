Казань сегодня: задушенная стюардесса и Макаревич про Метшина

МАКАРЕВИЧ РАССКАЗАЛ О ВЫСТУПЛЕНИИ НА ЮБИЛЕЕ МЕТШИНА

Музыкант Андрей Макаревич рассказал о долгой дружбе с мэром Казани Ильсуром Метшиным, из-за которой он выступил на юбилее в честь его дня рождения, видеоинтервью появилось на канале Ксении Собчак.

Ксения Собчак спросила Макаревича про отношению к выступлениям на корпоративах.

- На свадьбах, днях рождения, бар-мицвах и прочих семейных радостях мы не выступаем. Исключением может быть, если это это только юбилей близкого друга нашего, мы бесплатного там сыграем, - рассказал музыкант.

Он уточнил, что у Метшина выступал в качестве друга.

- Это наш старый друг, мы сделали ему подарок. Мы с ним дружим много лет... Мы много лет друг друга знаем... Он еще в Нижнекамске работал... Посмотри, какая фантастическая стала Казань за время его правления - из жуткого бандитского города она превратилась в роскошную звезду, - ответил Макаревич.

23-ЛЕТНЮЮ СТЮАРДЕССУ ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ЗАДУШИЛИ В ГОСТИНИЦЕ В МОСКВЕ

В отеле "Внуково-Вилладж" в Новой Москвы задушили 23-летнюю стюардессу из Набережных Челнов, об этом сообщается в Telegram-канале "Life Shot".

В Москву, по словам знакомой погибшей, девушка переехала около 3 месяцев назад, она работала в чартерной авиакомпании "I FLY". Перед устройством на работу ей понравилось, что стюардессы отдыхают во время перерыва между перелетами.

Сегодня утром девушка была найдена задушенной в ванной, в убийстве подозревают парня погибшей, который в день убийства продлил номер, а после уехал из гостиницы.

КАЗАНЬ СОБИРАЕТСЯ ПОВТОРНО ПРОВЕСТИ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

В Казани хотят провести очередной Чемпионат мира по водным видам спорта, в южнокорейском Кванджу пройдет презентация заявки на проведение турнира в ближайшие доступные для этого сроки. Об этом сообщили в Международной федерации плавания, пишет РИА Новости.

Презентация пройдет 21 июля. В тот же день на специальной пресс-конференции будут объявлены города, которые примут чемпионат мира по водным видам спорта в ближайшие годы.

КАЗАНЦЫ ВОЗМУЩЕНЫ: НА МАМАДЫШСКОМ ТРАКТЕ ИЗМЕНИЛИ СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ

В Казани на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина изменили схему организацию движение автомобилей, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

По новой схеме для проезда на улицу Натана Рахлина с Мамадышского тракта со стороны проспекта Победы необходимо сначала перестроиться в крайний правый ряд, проехать в заездной карман у парковки "Эдельвейса", дождавшись сигнала светофора, поехать в направлении улицы Натана Рахлина.

В КАЗАНСКОМ ЗООПАРКЕ УМЕР МЕДВЕДЬ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ

В Казани в зоопарке умер бурый медведь-долгожитель по кличке Кучум, который родился в 1980 году и с 2 месяцев жил в этом зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- За спокойный и уравновешенный характер и умилительные ужимки при выпрашивании лакомства Кучума все любили и баловали. Медведь был замечательным папой – он вырастил вместе со своей парой, медведицей Сигналкой, не одно поколение медвежат, - говорится в сообщении на сайте зоопарка.