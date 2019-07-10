Билайн Бизнес протягивает руку помощи начинающим предпринимателям

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) совместно с РБК подводят итоги совместного проекта для российских предпринимателей «Бизнес без отговорок». Задача проекта – показать, что не нужно бояться открывать свое дело, главное – верить в свой проект, внедрять в него высокие технологии и вести дела с умом.

Запуск бизнеса с нуля – дело не просто рискованное, но и организационно сложное. Чего боятся такие начинающие предприниматели? Слишком высокой конкуренции, нестабильности, невостребованности своего продукта. Специально для проекты мы выделили 8 распространенных страхов стартапера, и на примерах тех, кто их успешно обошел, рассказываем, почему страх – это точка роста. Сейчас, когда проект достиг «экватора», к копилке знаний «Бизнес без отговорок» уже приобщились почти 300 тысяч человек, а это – 300 тысяч потенциальных предпринимателей нового поколения.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО “ВымпелКом”:

«Бизнес без отговорок» — это проект про страхи предпринимателей. Как мы выяснили, страхов этих очень много: страх начала, страх отсутствия денег, страх отсутствия личной жизни, страх неопределенности, страх ответственности, страх чужого мнения и даже страх успеха. Страх — это серьезный стопор для начинающих бизнесменов. Но он же часто становится и главным мотиватором. И от того, как человек реагирует на страх, может зависеть успех его дела. В проекте мы рассказываем истории людей, которые справились со своими страхами, сломали стереотипы и вопреки многим обстоятельствам создали успешный бизнес. Герои проекта доказывают, что никогда нельзя сдаваться и как важно найти надежного партнера».

«Бизнес без оговорок» – не просто специальный проект, но и кейс успешного запуска мотивационного ресурса. Проект запустился в середине декабря и собрал широких охват целевой аудитории, при этом аналитики РБК отмечают позитивную динамику неделя к неделе. По подсчетам аналитического отдела РБК, в среднем посетители проводят на сайте на полторы минуты дольше, чем обычно бывает на похожих ресурсах. 32% посетителей смотрят видео с историями предпринимателей. В среднем посетители смотрят минимум 2 страницы на сайте, и часть переходят на сайт «Билайн» Бизнес, чтобы подробнее узнать о продуктах, которые помогут запустить собственный стартап и наладить его работу на стадии развития.

Малый бизнес — очень уязвимая, и в то же время перспективная категория для российского рынка. Именно из малых предприятий зарождаются и масштабируются самые интересные проекты. По данным ТАСС-Досье, на март 2018 года в России работало почти 3 млн малых предприятий, в них занято более 11 млн человек. «Билайн» Бизнес предлагает руку помощи малым предприятиям и стартапам — «Бизнес без отговорок» показывает, как можно преодолеть страхи, подойти к решению сложных вопросов и внедрять технологии решения в работу без CAPEX. В качестве оператора и провайдера умных решений «Билайн» помогает оставаться на связи и вести дела с умом.

Специальный проект «Бизнес без отговорок» доступен по ссылке: http://bezotgovorok.rbc.ru/