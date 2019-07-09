В Татарстане на мосту рабочих придавило столбом: один погиб

В Набережных Челнах в поселке ГЭС на проспекте Мусы Джалиля на трех рабочих рухнул столб освещения, в результате один из них погиб. Об этом сообщили в МЧС по РТ.

Рабочие в возрасте от занимались демонтажем столба, и в какой-то момент он упал прямо на них. В результате рабочих зажало, их удалось освободить другим рабочим.

В результате происшествия у 33-летнего мужчины диагностировали травму головы, закрытый перелом бедра; у 40-летнего - закрытый перелом плеча и предплечья; у 42-летнего - тупую травму грудной клетки, он скончался в больнице.

Идет проверка.